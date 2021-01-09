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18يناير.. الأوقاف تطلق فاعليات استراتيجية بناء الوعي 2021

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18يناير.. الأوقاف تطلق فاعليات استراتيجية بناء الوعي 2021 18يناير.. الأوقاف تطلق فاعليات استراتيجية بناء الوعي 2021

مصراوي Masrawy

03:44 م السبت 09 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

تطلق وزارة الأوقاف أولى فاعليات استراتيجية بناء الوعي 2021 تحت عنوان : قراءة في تاريخ التطرف ومخاطره، وذلك يوم الاثنين بعد المقبل، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي.

وتتناول الندوة تاريخ التطرف والجماعات المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان بتاريخها الأسود المعروف، ويتزامن ذلك مع إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الجديدة من كتاب: "هؤلاء هم الإخوان" للدكتور طه حسين وآخرين بتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتؤكد الندوة على مخاطر جميع أنواع التطرف سواء أكان تطرفًا يمينيًّا أم تطرفا يساريًّا فالتطرف هو التطرف.
ويحاضر في الندوة كل من : محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، خالد ميري رئيس تحرير صحيفة الأخبار، والدكتور محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور، وخالد صلاح رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع، بحضور نخبة مختارة من الأئمة والواعظات وبكل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

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