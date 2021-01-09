حمامات جافة ومسافات آمنة.. 16 شرطا للحصول على تصريح تخييم بالمحميات الطبيعية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

يُعد التخييم من أبرز الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية من جانب المصريين أو الأجانب على حد سواء.

وينشر مصراوي ضوابط واشتراطات

الحصول على الموافقات أو تصريح بالتخييم داخل نطاق المحميات وفقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية وقرار رقم 264 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 2728 لسنة 2015 الخاص بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية.

وجاءت الضوابط على النحو التالي:

1- الالتزام بتعليمات المحمية وفريق العمل الموجود بها.

2- عدم حرق النفايات السائلة أو الصلبة أو الغازية أو ردمها في موقع المخيم مع ضرورة التخلص منها بالطرق البيئية الآمنة من قبل إدارة المحمية.

3- تكون المخيمات سهلة الفك والتركيب.

4- لا يكون الموقع في الأماكن التالية "بطون الأودية – بالقرب من السدود".

5- يتم ترك مسافة بين كل مخيم وآخر لا تقل عن 200م بما يتيح الحد المطلوب للخصوصية في المخيمات المجاورة.

6- عدم إجراء أي حفريات أو أي أعمال بناء من شأنها التأثير على سلامة التربة أو الإضرار بها.

7- عدم اقتلاع أو إتلاف المزروعات والنباتات البرية.

8- استخدام الحمامات الجافة والتحليلية.

9- تجهيز أماكن محددة لإشعال النار يقترح أن تستخدم في إنشائها الطوب الحراري (ضد النار) وأن تكون متناسقة مع طبيعة المكان.

10- توفير إضاءة مناسبة في داخل المخيم ومحيطه.

11- أن يتم عمل مظلات من الخشب.

12- ألا تزيد الحدود القصوى لمستويات الصوت عن الحدود المسموح بها في القانون 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون 9 لسنة 2009.

13- يحظر استخدام آلة التنبيه ومكبرات الصوت داخل المحمية.

14- تجنب استخدام كافة المواد الخطرة والسامة.

15- تواجد فرد أثناء فترة التخييم حاصل على شهادة إسعافات أولية.

16- إيقاف السيارات في الأماكن الموجودة بها علامة (P) فقط ويمنع إيقاف السيارة في المدقات.