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بعد 28 أسبوعًا.. قرار من الصحة بشأن الإجازات الجديدة لـ"الحوامل"

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مصراوي Masrawy

03:28 م السبت 09 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

قررت وزارة الصحة والسكان، منح إجازة استثنائية للمرأة الحامل التي مضى على حملها 28 أسبوعًا (7 شهور)، حتى تاريخ الولادة.

يأتي ذلك في التعليمات الجديدة التي أصدرتها هيئة التأمين الصحي، بشأن الإجازات الاستثنائية في نهاية فترة الحمل، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي وباء كورونا.

وشددت هيئة التأمين الصحي على أن ثبوت تاريخ الحمل يكون عن طريق أشعة الموجات الصوتية والفحص الإكلينيكي.

وأشارت إلى منح هذه الإجازات من اللجان الطبية العامة والفرعية دون استثناء، على أن تسري هذه التعليمات بشكل مؤقت لمدة 3 أشهر من بداية هذا العام.

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