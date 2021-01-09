أخبار عاجلة

وزارة الرياضة تعلن استحقاق 14 ناديًا من أندية دوري المحترفين دعم مبادرة الحوكمة -
"التجارة" تشهر بمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر في نشاط المقاولات -
الباطن يحبط فرحة الاتفاق.. بهدف التعادل في الوقت القاتل -
26 ألف مستفيد من عيادات مستشفى النماص خلال 2020 -
أمير مكة يُعزي ذوي الشاعر مستور العصيمي -
بعد تعديل النظام .. "السليمان": أرفض التشهير بهذا المتحرش -
شاهد.. مدير صحة الشرقية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا -
النصر يمدد عقد نجمه سامي النجعي 3 أعوام -
الرئيس الفلبيني: المرأة لا تصلح لمنصب الرئاسة -
رئيس النواب: التعاون بين هيئات مكاتب اللجان للقيام بأداء تشريعي ورقابي أفضل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تداول 18 سفينة وتفريغ 19 ألف طن ذرة في ميناء دمياط

Print
تداول 18 سفينة وتفريغ 19 ألف طن ذرة في ميناء دمياط تداول 18 سفينة وتفريغ 19 ألف طن ذرة في ميناء دمياط

مصراوي Masrawy

03:36 م السبت 09 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 18 سفينة، تزامنا مع استقرار حالة الطقس، وانتعاشة حركتي الصادر والوارد للحاويات والبضائع، اليوم السبت.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع شملت 1800 طن أسمنت و2300 طن رمل.

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع تضمنت 19300 طن ذرة، و10 آلاف طن فول صويا و1225 طن خشب زان، و4870 طن صاج و21554 طن قمح و11 ألف طن خردة. ‎

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 118015 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 66664 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2856 طن قمح إلى صوامع شبرا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 1609 شاحنة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

شبكة عيون الإخبارية