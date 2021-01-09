تداول 18 سفينة وتفريغ 19 ألف طن ذرة في ميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 18 سفينة، تزامنا مع استقرار حالة الطقس، وانتعاشة حركتي الصادر والوارد للحاويات والبضائع، اليوم السبت.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع شملت 1800 طن أسمنت و2300 طن رمل.

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع تضمنت 19300 طن ذرة، و10 آلاف طن فول صويا و1225 طن خشب زان، و4870 طن صاج و21554 طن قمح و11 ألف طن خردة. ‎

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 118015 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 66664 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2856 طن قمح إلى صوامع شبرا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 1609 شاحنة.