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"القوى العاملة" في دمياط تطلق مبادرة "مهنتك مستقبلك"

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"القوى العاملة" في دمياط تطلق مبادرة "مهنتك مستقبلك" "القوى العاملة" في دمياط تطلق مبادرة "مهنتك مستقبلك"

مصراوي Masrawy

03:31 م السبت 09 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

أطلقت مديرية القوى العاملة بدمياط، وحدة التدريب المتنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، بعزبة أبوراشد التابعة لقرية الوسطاني بمركز كفر سعد، لتدريب الشباب على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والكهرباء.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، اليوم السبت، أن الوحدة تتواجد لمدة ٣ أشهر بالقرية، كما تستغرق كل دورة من هذه الدورات مدة شهر يجري عقد اختبار فى نهايتها، ويجري تسليم الحاصلين على المركزين الأول والثاني على ماكينة خياطة بورشة الخياطة، وشنطة عدة بورشتي الكهرباء والسباكة.

وأكدت مديرية القوى العاملة أن التدريب يجري وسط تدابير وقائية واحترازية، وتخفيض عدد المتدربين بالوحدة إلى ١٠ أفراد بالدورة الواحدة، بالإضافة إلى تسليمهم الكمامات، والكحول مع توقيع الكشف الطبي عليهم قبل الالتحاق بالدورة.

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