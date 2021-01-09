جهاز تنمية خليج السويس: منطقة صناعية جديدة تضم 87 مصنعًا في عتاقة

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مصراوي Masrawy

السويس_ حسام الدين أحمد:

قال المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز تنمية شمال خليج السويس بحي عتاقة، إن ثلث مساحة منطقة عتاقة الصناعية جرى طرحها للاستثمار، لتكون بمثابة منطقة صناعية جديدة.

وأضاف أن المنطقة الصناعية الجديدة المزمع إنشاؤها من المستهدف أن يجري تقسيمها إلى مساحات تضم 87 مصنعا، مختلفة الأنشطة الصناعية الخفيفة والمتوسطة.

وتابع في تصريحات صحفية لموقع "مصراوي" أن مدينة العاشر من رمضان تضم جزء سكني وأخر صناعي، وهناك مساحة تقدر بـ8 آلاف فدان في الجزء السكني يجرى ترفيقها ومد المرافق إليها، أما الجزء الصناعي فهناك مساحة جرى تقسيمها وترفيقها أيضا من المستهدف أن تضم 2500 مصنع جديد.

وأضاف أنه خلال شهر يناير سيجري افتتاح مصنع جديد بمنطقة عتاقة، وهناك مشروعات أخرى سيتم افتتاحها تباعا خلال العام.