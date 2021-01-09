أخبار عاجلة

وزارة الرياضة تعلن استحقاق 14 ناديًا من أندية دوري المحترفين دعم مبادرة الحوكمة -
"التجارة" تشهر بمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر في نشاط المقاولات -
الباطن يحبط فرحة الاتفاق.. بهدف التعادل في الوقت القاتل -
26 ألف مستفيد من عيادات مستشفى النماص خلال 2020 -
أمير مكة يُعزي ذوي الشاعر مستور العصيمي -
بعد تعديل النظام .. "السليمان": أرفض التشهير بهذا المتحرش -
شاهد.. مدير صحة الشرقية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا -
النصر يمدد عقد نجمه سامي النجعي 3 أعوام -
الرئيس الفلبيني: المرأة لا تصلح لمنصب الرئاسة -
رئيس النواب: التعاون بين هيئات مكاتب اللجان للقيام بأداء تشريعي ورقابي أفضل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

جهاز تنمية خليج السويس: منطقة صناعية جديدة تضم 87 مصنعًا في عتاقة

Print
جهاز تنمية خليج السويس: منطقة صناعية جديدة تضم 87 مصنعًا في عتاقة جهاز تنمية خليج السويس: منطقة صناعية جديدة تضم 87 مصنعًا في عتاقة

مصراوي Masrawy

03:30 م السبت 09 يناير 2021

السويس_ حسام الدين أحمد:

قال المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز تنمية شمال خليج السويس بحي عتاقة، إن ثلث مساحة منطقة عتاقة الصناعية جرى طرحها للاستثمار، لتكون بمثابة منطقة صناعية جديدة.

وأضاف أن المنطقة الصناعية الجديدة المزمع إنشاؤها من المستهدف أن يجري تقسيمها إلى مساحات تضم 87 مصنعا، مختلفة الأنشطة الصناعية الخفيفة والمتوسطة.

وتابع في تصريحات صحفية لموقع "مصراوي" أن مدينة العاشر من رمضان تضم جزء سكني وأخر صناعي، وهناك مساحة تقدر بـ8 آلاف فدان في الجزء السكني يجرى ترفيقها ومد المرافق إليها، أما الجزء الصناعي فهناك مساحة جرى تقسيمها وترفيقها أيضا من المستهدف أن تضم 2500 مصنع جديد.

وأضاف أنه خلال شهر يناير سيجري افتتاح مصنع جديد بمنطقة عتاقة، وهناك مشروعات أخرى سيتم افتتاحها تباعا خلال العام.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

رئيس "زراعة النواب": نواصل دفاعنا عن زراع مصر الشرفاء وتحقيق آمالهم

رئيس "زراعة النواب": نواصل دفاعنا عن زراع مصر الشرفاء وتحقيق آمالهم

حدث في 8 ساعات| السيسي: موقف مصر تجاه السودان لن يتغيرتحت أي ظرف.. والحكومة تصدر 16 قرارًا جديدًا

حدث في 8 ساعات| السيسي: موقف مصر تجاه السودان لن يتغيرتحت أي ظرف.. والحكومة تصدر 16 قرارًا جديدًا

شبكة عيون الإخبارية