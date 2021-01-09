محافظ الشرقية يشكل لجنة لمراجعة خزان الأكسجين في مستشفى ههيا

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 88 لسنة 2021، بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية القوى العاملة وعضوية استشاري السلامة والصحة المهنية بالمديرية ومكتب السلامة والصحة المهنية بالزقازيق؛ لمراجعة خزانات الأكسجين وشبكات الغازات بمستشفيات المحافظة، على أن تكون البداية من مستشفى ههيا المركزي.

وأوضح المحافظ، أن اللجنة تختص بالانتقال على الطبيعة للمرور والتفتيش على المستشفيات العامة بنطاق المحافظة؛ لمراجعة كفاءة عمل خزانات و شبكات الغازات "الأكسجين"، وذلك للتأكد من مدى توافر حدود الأمان والاشتراطات والاحتياجات اللازمة لدفع المخاطر الناتجة عن خزانات الأكسجين بالمستشفيات.

وشدد محافظ الشرقية، على أن اللجنة تختص كذلك ببيان عما إذا كانت هناك ثمة مخالفات من عدمها، وحال وجود مخالفات بيان ماهيتها والمسئول عنها، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بمستشفى ههيا المركزي، وإعداد تقرير للعرض على المحافظ، اليوم السبت، بشأنها، فيما تنتهي اللجنة من أعمالها خلال أسبوع من تاريخه.

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