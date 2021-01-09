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عاصفة ثلجية تضرب إسبانيا.. مصرع شخصين واحتجاز العديد في سياراتهم وفوضى مرورية

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عاصفة ثلجية تضرب إسبانيا.. مصرع شخصين واحتجاز العديد في سياراتهم وفوضى مرورية عاصفة ثلجية تضرب إسبانيا.. مصرع شخصين واحتجاز العديد في سياراتهم وفوضى مرورية

عاصفة ثلجية تضرب إسبانيا.. مصرع شخصين واحتجاز العديد في سياراتهم وفوضى مرورية

ضربت عاصفة ثلجية إسبانبا، اليوم السبت،أدت إلى مصرع شخصين واحتجاز العديد من المواطنين داخل سياراتهم، مسببة فوضى بحركة النقل في جميع أنحاء البلاد.


السلطات الإسبانية أعلنت عن وفاة امرأة، وذلك بعد أن حوصرت داخل سيارتها، وفاضت مياه نهر عن ضفتيه، بالقرب من ملقا بجنوب إسبانيا.


ولفتت السلطات إلى أن مشردًا لقي مصرعه متجمدًا من البرد، في مدينة قلعة أيوب بشرق البلاد.


السلطات الإسبانية استنفرت في مواجهة العاصفة الثلجية "فيلومينا"، حيث عمل الجنود على الوصول إلى السائقين الذين علقوا لساعات في الطرقات بمدريد، وقالت وحدة الطوارئ العسكرية، التي نشرت 147 جنديًا لإنقاذ ومساعدة المواطنين، في تويتر: "سنستمر في إنقاذ ركاب السيارات العالقين".


وحذر رئيس الوزراء، بيدرو سانتشيث، من هذه العاصفة بشدة، وقال في "تويتر": "دعونا نتجنب السفر ونتبع تعليمات أجهزة الطوارئ .. دعونا نتوخى أقصى درجات الحذر في مواجهة العاصفة فيلومينا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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