أخبار عاجلة

"دونهو" يهاجم ترامب: أفعاله تقوض المؤسسات الديمقراطية والمُثل الأمريكية -
بعد اقتحام مبنى الكابيتول.. نواب أمريكيون يعلنون إصابتهم بكورونا -
بعد دهس طفل بالعارضة.. "سبق" تستعرض 5 مبررات لإنشاء المطبات الصناعية -
زعيم الجمهوريين بالشيوخ: راضٍ عن توجُّه الديمقراطيين لعزل ترامب -
إثيوبيا تحذر السودان من الحشد العسكري على الحدود: للصبر حدود -
اليوم.. نظر استئناف تامر أمين على حبسه عامين في سب وقذف -
جون كاتكو أول جمهوري يعلن تصويته لعزل ترامب -
بعد اقتحام مبنى الكابيتول.. نواب أمريكيون يعلنون إصابتهم بكورونا -
بعد دهس طفل بالعارضة.. "سبق" تستعرض 5 مبررات لإنشاء المطبات الصناعية -
زعيم الجمهوريين بالشيوخ: راضٍ عن توجُّه الديمقراطيين لعزل ترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

40 وظيفة صحية شاغرة في مستشفيات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

Print
40 وظيفة صحية شاغرة في مستشفيات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 40 وظيفة صحية شاغرة في مستشفيات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
لتخصصات طبيب مقيم وصيدلي أول وصيدلي وأخصائي والتقديم بشروط محددة

40 وظيفة صحية شاغرة في مستشفيات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بعمادة الموارد البشرية، عن توفر وظائف صحية خاصة للمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة المهندس طفيل اليوسف، أن الفرص الوظيفية الشاغرة لدى الجامعة صحية، وهي: (طبيب مقيم – صيدلي أول – صيدلي - أخصائي) لتخصصات محددة، وعددها (40) وظيفة ترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة، ومن يجد في نفسه الكفاءة التقدم عليها إلكترونياً حسب التخصصات المذكورة من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.

وأضاف اليوسف: سيكون التقديم لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الأحد 04/06/1442هـ، الموافق 17/01/2021م الساعة (8:00 صباحا)، حتى يوم السبت 17/06/1442هـ الموافق 30/01/2021م الساعة (2:30 مساءً).

وأوضح المهندس اليوسف الشروط العامة المطلوب توفرها في المتقدمين لهذه الوظائف، هي: أن "يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة، وأن يكون حاصلاً على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية".

وللمزيد من التفاصيل حول الوظائف الصحية الشاغرة والشروط، يرجى زيارة موقع الجامعة الإلكتروني للتفاصيل: www.iau.edu.sa مع إرفاق المؤهلات العلمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"العضاض": "القرضاوي" أول من أطلق لقب "الصحوة" على السلفية السعودية

"العضاض": "القرضاوي" أول من أطلق لقب "الصحوة" على السلفية السعودية

"العضاض": "القرضاوي" أول من أطلق لقب "الصحوة" على السلفية السعودية

"العضاض": "القرضاوي" أول من أطلق لقب "الصحوة" على السلفية السعودية

"أمطار مكة".. استمرار موجة البرد في السعودية (فيديو)

"أمطار مكة".. استمرار موجة البرد في السعودية (فيديو)

إنفاذًا لتوجيهات الملك.. وصول التوأم الطفيلي اليمني إلى السعودية

إنفاذًا لتوجيهات الملك.. وصول التوأم الطفيلي اليمني إلى السعودية

شبكة عيون الإخبارية