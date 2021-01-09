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أرشد عنه الشرطة.. إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة قتل جاره

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أرشد عنه الشرطة.. إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة قتل جاره أرشد عنه الشرطة.. إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة قتل جاره

مصراوي Masrawy

02:55 م السبت 09 يناير 2021

كتب- محمود سعيد:

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم السبت، إحالة مسجل خطر لمحكمة الجنايات بتهمة قتل جاره.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح ناري غير مرخص.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه محمود، أبلغ عن أحد الأشخاص ويدعى عادل وشهرته "قصبة"، مسجل خطر، وضبطته الأجهزة الأمنية إثر ذلك متلبسًا وحكم عليه بالحبس، وعلم المتهم أن المجني عليه هو من أرشد عنه، فعزم على الانتقام منه عقب خروجه من السجن.

وأضافت أنه بعد انتهاء مدة حبس المتهم، خرج وبدأ التخطيط لجريمته، حيث تتبع خطوات المجني عليه، وجهز سلاحًا ناريًا غير مرخص، وترصد بالمجني عليه ليلا بأحد الشوارع الجانبية، وأطلق عليه 4 طلقات نارية أسفرت عن وفاته.

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