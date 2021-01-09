"العربية للتصنيع" تبحث مشاركة مدينة الأثاث بدمياط في فرش الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم السبت، الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط؛ حيث تناول اللقاء بحث الاستفادة من كل الإمكانات التصنيعية بمدينة الأثاث بدمياط، والمشاركة في فرش الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد التراس أهمية الدور التنموي للهيئة ومُشاركتها في المشروعات القومية بالدولة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أنه تم بحث الاستفادة من مدينة الأثاث بدمياط في مشروع تأثيث وفرش مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، والتي تتولى تنفيذه "العربية للتصنيع"، مشيدًا بالمجهودات الجادة للدكتورة منال عوض؛ لتحديث وتطوير كل الخدمات وتنفيذ المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، وفقًا لأحدث نظم الجودة العالمية.

وأكد التراس أهمية الجودة والدقة والسعر المناسب والالتزام في مواعيد التسليم ومراعاة الذوق العالي في التصميمات والتي تضاهي أحدث منتجات الأثاث العالمية؛ استغلالًا للإمكانيات المُتاحة دون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية، مؤكدًا على خدمة ما بعد البيع، والتي تُمثل مسؤولية مُستدامة تحرص الهيئة عليها بكل مشروعاتها.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة منال عوض، عن ترحيبها لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية، مشيدة بدور العربية للتصنيع في مشروع تأثيث مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونوهت عوض بتطلع محافظة دمياط لاشتراك مدينة الأثاث بدمياط في المشروع القومي لتأثيث وفرش العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تنفذه الهيئة العربية للتصنيع وفقًا لمعايير الجودة العالمية.