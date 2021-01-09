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القوى العاملة: تحصيل 575 ألف جنيه مستحقات مصريين بميلانو خلال 2020

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القوى العاملة: تحصيل 575 ألف جنيه مستحقات مصريين بميلانو خلال 2020 القوى العاملة: تحصيل 575 ألف جنيه مستحقات مصريين بميلانو خلال 2020

مصراوي Masrawy

02:57 م السبت 09 يناير 2021

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بميلانو، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بإيطاليا لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 29 ألفاً و980 يورو، أي ما يعادل 575 ألفا و910 جنيهات مصرية تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كان الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وبمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال العام المنصرم 2020 عن توفير 489 فرص عمل بالداخل.

وأوضح مجدي حسنين، أنه تم خلال العام تم تسوية 204 شكوى وديا، وإحالة 8 شكوى للقضاء، و155 شكوي مازالت تحت البحث والدراسة، من إجمالي الشكاوى البالغة 367 شكوي، فضلا عن القيام بـ 5724 زيارة ولقاءً واستفساراً ، منهم 58 زيارة خاصة بالجهات الحكومية المعنية لحل شكاوي العاملين المصريين، و 347 زيارات ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال، و144 لقاءً واجتماعاً من التجمعات العمالية، و 5175 الرد على استشارات واستفسارات عمالية مقدمة مقدم عبر "الواتس أب" وصفحة المكتب على الفيسبوك للعمالة المصرية، كل ذلك مع وجود حظر التجول أو التنقل بين الأقاليم، ووضع ميلانو منطقة خطرة أو حمراء على مدار أيام العام.

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