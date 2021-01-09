"الصحفيين": إعلان نتيجة قيد تحت التمرين "المؤجلين" خلال أسبوع

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال خالد ميري، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، إنه من المقرر إعلان نتيجة لجنة قيد تحت التمرين "للمؤجلين" الأخيرة، خلال أسبوع، كما سيتم تحديد موعد للجنة قيد المشتغلين وتحت التمرين الجديدة فور غلق باب التقديم فورا.

وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين قد عقدت لجنة القيد للمؤجلين بلجنة تحت التمرين، يومي 1 و2 ديسمبر الماضي، حيث قررت اللجنة فتح الباب للمؤجلين من لجنة تحت التمرين، في الفترة من 27 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2020، لاستكمال الأوراق، والتي تشمل خطاب جهة العمل وبرنت التأمينات، تمهيدا لانعقاد اللجنة.

وأكد ميري في بيان سابق، أن اللجنة ستبحث فور انتهاء لجنة المؤجلين، فتح باب التقديم للجنة الجديدة تحت التمرين، وأن اللجنة تدرس أن تتضمن المقابلة التي ستجريها مع المتقدمين الجدد للجنة تحت التمرين أسئلة تحريرية، بالإضافة للأسئلة الشفوية المعتادة، استكمالا لعملها بضمان الشفافية الكاملة في اختيار المتقدمين للانضمام إلى النقابة.​