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حزب الله يدين العقوبات الأمريكية على رئيس الحشد الشعبي

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حزب الله يدين العقوبات الأمريكية على رئيس الحشد الشعبي حزب الله يدين العقوبات الأمريكية على رئيس الحشد الشعبي

مصراوي Masrawy

03:03 م السبت 09 يناير 2021

بيروت- (د ب أ):

أدان حزب الله اللبناني، السبت، قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض.

وقال حزب الله في بيان صحفي: "إننا إذ ندين ونستنكر هذه الخطوة الأمريكية بحق فالح الفياض وما يمثله، فإننا نعتبرها وسام شرف على صدره تضاف إلى تاريخه الجهادي الحافل في مواجهة الإرهاب والتكفيرين".

وأضاف :"نعلم تماماً أن السبب الرئيسي للعقوبات هو موقفه الحازم من الاحتلال الأمريكي وعدم شرعية بقائه على أرض العراق، بالإضافة إلى دور الحشد الشعبي نفسه في مواجهة داعش ومشروعها الإرهابي، وبالتالي اسقاط كل المبررات والذرائع التي تستخدمها الإدارة الأمريكية لإبقاء قوات الاحتلال جاثمةً على صدر العراق، وهو الأمر الذي ترفضه غالبية الشعب العراقي المجاهد والصابر والشريف".

وتابع :"بعدما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في جريمةٍ موصوفة، فليس من المستغرب بتاتاً إقدام وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على رئيس الهيئة فالح الفياض، وهي عقوبات تضاف إلى سلسلة الجرائم المتمادية بحق العراق وشعبه".

وأعلن أن" الإدعاءات المتهافتة التي استخدمتها وزارة الخزانة الأمريكية لتبرير العقوبات تثير السخرية والاستهزاء بعد الفضيحة المتمثلة بقتل وجرح العشرات من المتظاهرين الأمريكيين منذ أيام أمام مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت أمس الجمعة عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ، متّهمة إياه بالتورّط في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

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