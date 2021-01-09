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فقدان اتصال و"حُطام مجهول".. ماذا نعرف حتى الآن عن الطائرة الإندونيسية؟ (صور وفيديو)

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فقدان اتصال و"حُطام مجهول".. ماذا نعرف حتى الآن عن الطائرة الإندونيسية؟ (صور وفيديو) فقدان اتصال و"حُطام مجهول".. ماذا نعرف حتى الآن عن الطائرة الإندونيسية؟ (صور وفيديو)

مصراوي Masrawy

02:43 م السبت 09 يناير 2021

كتبت- رنا أسامة:

فُقِد الاتصال بطائرة ركاب إندونيسية تابعة لشركة الخطوط الجوية الإندونيسية "سريويجايا"، السبت، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار جاكرتا. ونشرت مواقع محلية صورًا ومقطع لحُطام يُعتقد أنه للطائرة.

وأظهرت الصور ما بدا أنها بقايا متعلقات بشرية يحملها رجال إنقاذ، وذلك بعد الإعلان عن فقدان الاتصال بالطائرة.

وفيما لا تزال شركة الطيران الإندونيسية تجمع معلومات أكثر تفصيلًا عن الرحلة الجوية، إليك أبرز المعلومات المتوافرة حتى الآن:

- طائرة الركاب الإندونيسية تحمل النداء رقم (س ج واي 182).

- كانت تقِلّ 56 راكبًا، من بينهم 7 أطفال وطاقم مكون من 6 أفراد، بحسب قناة "مترو تي في" الإندونيسية.

- الطائرة من طراز "بوينج 737-500" ودخلت الخدمة قبل 27 عامًا.

- فُقِد الاتصال بالطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من جاكرتا، في طريقها إلى مدينة بونتياناك، عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية، حسبما أعلنت وزارة النقل الإندونيسية.

- آخر اتصال للطائرة أُجري عند الساعة 14:40 (7:40 بتوقيت جرينتش).

- نزلت مسافة أكثر من 10 آلاف قدم عن الارتفاع الذي كانت تحلق فيه، في أقل من دقيقة واحدة، وذلك بعد حوالي 4 دقائق فقط من الإقلاع، بحسب موقع "فلايت رادار 24".

- آخر نقطة اتصال بالطائرة كانت بموقع على بُعد 11 ميلًا بحريًا شمال مطار سوكارنو هاتا الدولي في ضواحي جاكرتا، بحسب وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية.

- قبل فقدان الاتصال بالطائرة، ازداد ارتفاعها إلى 13 ألف قدم.

- عُثِر على أجزاء حطام شمال جاكرتا، يُعتقد أنها لطائرة "سريويجايا إير". ونشرت مواقع إندونيسية مقاطع مُصوَرة لما قيل إنها لحطام الطائرة.

- يجري فتح تحقيق الآن بالتنسيق بين الوكالة الإندونيسية للبحث والإنقاذ (باسارناس) واللجنة الوطنية لسلامة النقل (KNKT).

- أرسلت فرق البحث والإنقاذ الإندونيسية سفنًا إلى آلاف الجزر المُرجح أن تكون الطائرة سقطت فوقها أو اتجهت نحوها، بحسب مدير اللجنة الوطنية لأمن النقل بإندونيسيا.

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