حبس 3 متهمين بعد وفاة نجار خلال مشاجرة في الشرقية

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الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة فاقوس العامة، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، بإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال، بحبس سيدتين وطالب، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وذلك على خلفية اتهامهم بالتسبب في وفاة نجار موبيليا، في نشوب مشاجرة مع زوجة نجله وأسرتها بقرية "البيروم" التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة ووفاة شخص في عزبة "محجوب" التابعة لقرية "البيروم" بدائرة مركز شرطة فاقوس.

وتبين من التحريات الأولية وفاة المدعو "أحمد.ع.م" 56 عامًا، نجار موبيليا، وإصابة نجله "محمد" 37 عامًا، نجار، بكدمات في الرأس، وبسؤال الأخير اتهم زوجته "إيناس.إ.ع" 27 عامًا، ربة منزل، وشقيقها "محمد" طالب بالإعدادية، وزوجة شقيقها "نورا" 23 سنة، ربة منزل، بالتسبب في وفاة والده.

وأوضح الابن، نشوب مشاجرة بينهم وبين أسرة زوجته بسبب خلافات عائلية، قبل أن يدفع أحدهم والده ليصطدم بحائط خرساني ويفارق الحياة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "فاقوس" المركزي، وتبين من توقيع الكشف الطبى عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، فيما جرى ضبط الزوجة وشقيقها وزوجة شقيقها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 183 إداري فاقوس لسنة 2021، وأخطرت النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وحبس المتهمين.