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محافظ الشرقية: مسابقة دينية إلكترونية في الابتهال والإنشاد الديني

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محافظ الشرقية: مسابقة دينية إلكترونية في الابتهال والإنشاد الديني محافظ الشرقية: مسابقة دينية إلكترونية في الابتهال والإنشاد الديني

مصراوي Masrawy

03:13 م السبت 09 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب :

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، عن تنظيم مسابقة دينية إلكترونية في الابتهال والإنشاد الديني، أون لاين، وذلك خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري وعلى مدار يومين.

وأوضح المحافظ، في بيان له اليوم السبت، أن الدولة تسعى جاهدة لاستثمار أوقات فراغ الشباب بمختلف فئاتهم العمرية بما يساهم في إعدادهم بدنياً وفكرياً، وتنمية قدراتهم وتزويدهم بمختلف المهارات، وذلك من خلال تنفيذ المسابقات الأدبية والثقافية، التي تساعدهم على التفكير والإبداع، ورفع المستوى الفكري والثقافي، بالإضافة إلى توجيه طاقاتهم لصالح المجتمع.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المشاركة في المسابقة ستتم من خلال برنامج Microsoft terms وسيتم تنظيم قرعة علنية بمديرية الشباب والرياضة، من خلال بث مباشر لإعلان نتيجة المسابقة، وأسماء الفائزين ومنح الفائزين الأوائل بالمسابقة جوائز مادية وشهادات تقدير، على أن يشترط في المتقدم الآتي.

1- أن يكون المتسابق عضو مركز شباب ومسدد اشتراك العام المالي 2020-2021.

2- أن يكون المتسابق ضمن المرحلة العمرية 18-35 سنة.

3- المشاركة في مجال واحد فقط

4- يستبعد الفائزين على مستوى المحافظة في العام المالي 2019/2020.

5- تقوم إدارة الشباب الفرعية بتصعيد الحاصلين على أعلى الدرجات بواقع عدد ٢ مشارك في مسابقة الابتهال، و٢مشارك في مسابقة الإنشاد الديني للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى المحافظة 2020 /2021 .

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