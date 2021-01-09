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صور.. غلق 4 قاعات تصوير ومصادرة 88 شيشة خلال حملات في سوهاج

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صور.. غلق 4 قاعات تصوير ومصادرة 88 شيشة خلال حملات في سوهاج صور.. غلق 4 قاعات تصوير ومصادرة 88 شيشة خلال حملات في سوهاج

مصراوي Masrawy

03:13 م السبت 09 يناير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، غلق 4 قاعات تصوير أفراح "فوتوسيشن" لمخالفتها قرارات الإجراءات الاحترازية لمواجهة .

وأوضح محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه جرى خلال حملات شنتها الوحدات المحلية المختلفة بنطاق المحافظة مصادرة 88 شيشة، و تحرير 42 محضر للمقاهي المخالفة لقرار منع الشيشة، كما جرى تحرير 10 محاضر لعدم ارتداء الكمامة.

وأشار "الفقي" إلى أنه جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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