رفع 50 طن مخلفات خلال حملة للنظافة في قرى الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

شنت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم السبت، حملة نظافة داخل القرية وأعمال توسيع للشارع والجزيرة حتى كوبرى سباق، وأسفرت الحملة عن رفع 25 طن من التراكمات والمخلفات .

وفى السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لقرية العشى برفع ٢٥ طن مخلفات وتراكمات داخل القرية بإشراف هدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الزينية بحرى ، ومكى عمر رئيس قرية العشى، وفقاً لتعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية .