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صور.. وزير النقل يصل أسيوط ويتفقد محور ديروط الحر

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صور.. وزير النقل يصل أسيوط ويتفقد محور ديروط الحر صور.. وزير النقل يصل أسيوط ويتفقد محور ديروط الحر

مصراوي Masrawy

03:08 م السبت 09 يناير 2021

أسيوط- محمود عجمي:

وصل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى محافظة أسيوط، اليوم السبت، لتفقد أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محور ديروط، والذي يربط بين طرق "الصحراوي الشرقي والصحراوي الغربي والزراعي" بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

كان في استقبال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وعدد من نواب البرلمان والقيادات التنفيذية.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن محور ديروط يجري تنفيذه بطول 15.6 كيلومتر وعرض 21 متر، وتتكون من 5 كباري و7 أنفاق، منها كوبري على النيل بطول 1000 متر، وكوبري على السكة الحديد بطول 630 مترًا، أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعي، وسكة حديد "القاهرة- أسوان" وترعة الإبراهيمية.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه جرى تنفيذ خوازيق النيل بالمجرى الملاحي للمرحلة الأولى من المحور، فضلًا عن عمل المجسات لمسار المحور التنموي، مشيرًا إلى أهمية محور ديروط الذي يجري تنفيذه بالتنسيق مع وزارة النقل في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية، وخلق مناطق جديدة وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، كما يساهم في تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة.

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