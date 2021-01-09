محافظ البحيرة: موافقة على إنشاء نادي رياضي اجتماعي جديد

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم السبت، موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة نادي رياضي اجتماعي على مساحة ٢٢٥٠ م٢ أرض أملاك دولة بشبراخيت.

الأرض مسلمة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت من شركة مياه الشرب والصرف الصحي الواقعة بحوض يعقوب نمرة - قسم أول على طريق "شبراخيت - دمنهور "

ويعد المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦

مع إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة واستيفاء د المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، وشريطة الحفاظ على الأراضى الزراعية المحصورة بين الموقع والكتلة السكنية.