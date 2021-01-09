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الرياض – مباشر: نفذت الهيئةُ العامة للموانئ السعودية "موانئ" خلال عام 2020م حزمةً من المبادرات والإجراءات النوعية التي تهدف إلى زيادة الفاعلية والارتقاء بقطاع الموانئ، من خلال رفع تنافسية خِدْمات موانئ المملكة.

وتأتي هذه الإنجازات في إطار الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ ومبادراتها للوصول إلى الريادة الدولية، والإسهام في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ممثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمات اللوجستية "ندلب"، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم السبت.

وفي مقدمة هذه الإنجازات تم توقيعُ وبدءُ تشغيل أكبر عقود الإسناد في تاريخ الموانئ السعودية، وذلك لتطوير وتشغيل محطتي الحاويات الشمالية والجنوبية بميناء جدة الإسلامي مع كبرى شركات التشغيل والتطوير للموانئ إقليميًا وعالميًا، بقيمة استثمارات تناهز (9) مليارات ريال.

وسعياً إلى استكمال عمليات التطوير والتخصيص التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ بالشراكة مع وزارة النقل والمركز الوطني للتخصيص، فقد تم كذلك توقيع وبدء تشغيل أكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة، وذلك لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارات تتجاوز (7) مليارات ريال، وَفْقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل وبعقود تمتد (30) عاماً، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بالميناء بمعدل (120 بالمائة)، ليصل عدد الحاويات إلى أكثر من (7.5) ملايين حاوية سنوياً.

وفي إطار تحسين الأعمال وتطوير الإجراءات ورفع الكفاءة التشغيلية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، نفّذت "موانئ" عدداً من المبادرات الطموحة، وذلك ضمن لجنة تنمية قطاع النقل البحري وتموين السفن في المملكة، بمشاركة (11) جهة حكومية، بما يسهم في رصد التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري وتموين السفن، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في موانئ الدول الرائدة، وتنسيق الجهود الحكومية لرفع تنافسية القطاع، والاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة بين القارات الثلاث.

وعملاً على تنظيم عمليات إجراءات تدفق الشاحنات من الموانئ وإليها، وفي خطوة تستهدف تعزيز الخِدْمات اللوجستية ورفع كفاءة التشغيل بالموانئ السعودية، أطلقت الهيئة العامة للموانئ بالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل" نظام إدارة مواعيد الشاحنات للاستيراد والتصدير، عبر منصة «فسح»، وذلك بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من هذا النظام النوعي في ميناء جدة الإسلامي، مما يسهم في تقليل زمن وجود الشاحنة في الميناء من (3) ساعات إلى أقل من (30) دقيقة.

وبهدف جذب المستثمرين وتحقيق مزيدٍ من الشفافية بالتعاملات، أقر ‏مجلس إدارة "موانئ" تعديلات تطوير لائحتي الوكلاء البحرِيّين ومموني السفن ما عدا الوقود بجميع أشكاله، كما أقر المجلسُ وثيقةَ سياسة الرقابة والتفتيش على السفن، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتقييم جودة وفاعلية الأداء والخِدْمات المقدمة للمستفيدين في الموانئ السعودية، وتحقيق أعلى معايير الامتثال للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وفي إطار أعمال الرقابة والتفتيش والتراخيص، أصدرت الهيئة العامة للموانئ (27) ترخيصاً موحداً للوكلاء البحريّين ومموني السفن خلال عام 2020م، حيث بلغ عدد التراخيص الصادرة للوكلاء البحريين (9) تراخيص، بينما بلغ عدد التراخيص الصادرة لمموني السفن ما عدا الوقود بجميع أشكاله (18) ترخيصاً.

كما نفّذت الهيئة خلال العام المنصرم عدداً من الجولات التفتيشية والرقابية على المرخص لهم في مختلف موانئ المملكة، وإصدار (89) وكيلاً ملاحياً، و(45) ممونَ سفنٍ، و(25) ساحة تخزين حاويات، بالإضافة إلى تفتيش (1383) سفينة أجنبية، و(127) سفينة سعودية، وكذلك إصدار (14) تصريح تزوّد بالوقود في حدود الميناء، فيما تم تسجيل (630) مخالفة على المرخص لهم، وبلغت القيمة المالية للمخالفات (9.3) ملايين ريال، كما أصدرت الهيئة (6) لوائح تنظيمية معتمدة، و (7) وثائق سياسات معتمدة، و(38) تنظيماً تشريعياً مترجماً.

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