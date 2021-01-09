مطار شرم الشيخ يحصل على الاعتماد الصحي من المجلس الدولي للمطارات

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

أعلن المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا عن قائمة المطارات الـ21، المعتمدة صحيًّا في قارة إفريقيا، وجاء مطار شرم الشيخ الدولي في صدارة تلك المطارات، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA)، الذي أطلقه المجلس الدولي للمطارات من أجل سفر آمن في ظل جائحة كورونا.

وقالت الشركة القابضة، في بيان لها اليوم السبت: يوفر برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) تقييماً لمدى توافق تدابير المطارات الصحية مع إرشادات ACI Aviation Business Restart and Recovery، وتوصيات فريق عمل ICAO لاستعادة الطيران (CART)، جنبًا إلى جنب مع أفضل الممارسات المهنية لتلك المطارات.

ومن جانبه، صرح المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن جميع المطارات المصرية منذ إعادة التشغيل تلتزم بأعلى إجراءات الصحة والسلامة.

وقال محروس إن هناك تعاونًا وتنسيقًا دائمًا بين الشركة القابضة والشركات التابعة والإدارات المختلفة؛ من أجل ضمان سلامة وصحة العاملين والركاب.

وتابع رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأن نجاح مطار شرم الشيخ في اجتياز هذا البرنامج يثبت التزام المطار بكل إجراءات السلامة بطريقة ثابتة وقابلة للقياس؛ مما يعزز الاعتراف بالتميز المهني للمطار في الحفاظ علي مرافق صحية آمنة.

ونوه محروس بقام البرنامج بمراجعة تطهير كل مناطق وعمليات الركاب؛ بما في ذلك الوصول إلى المطار ومناطق تسجيل الوصول إلى المحطة، ومناطق تسجيل الوصول، والفحص الأمني، وبوابات الصعود إلى الطائرة، والصالات، وأماكن الأغذية والمشروبات، ومعدات البوابة؛ مثل جسور الصعود إلى الطائرة، والسلالم المتحركة والمصاعد، ومناطق ومرافق مراقبة الحدود (بالتعاون مع السلطات) ومنطقة استلام الأمتعة ومخرج الوصول.