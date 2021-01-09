أخبار عاجلة

"دونهو" يهاجم ترامب: أفعاله تقوض المؤسسات الديمقراطية والمُثل الأمريكية -
بعد اقتحام مبنى الكابيتول.. نواب أمريكيون يعلنون إصابتهم بكورونا -
بعد دهس طفل بالعارضة.. "سبق" تستعرض 5 مبررات لإنشاء المطبات الصناعية -
زعيم الجمهوريين بالشيوخ: راضٍ عن توجُّه الديمقراطيين لعزل ترامب -
إثيوبيا تحذر السودان من الحشد العسكري على الحدود: للصبر حدود -
اليوم.. نظر استئناف تامر أمين على حبسه عامين في سب وقذف -
جون كاتكو أول جمهوري يعلن تصويته لعزل ترامب -
بعد اقتحام مبنى الكابيتول.. نواب أمريكيون يعلنون إصابتهم بكورونا -
بعد دهس طفل بالعارضة.. "سبق" تستعرض 5 مبررات لإنشاء المطبات الصناعية -
زعيم الجمهوريين بالشيوخ: راضٍ عن توجُّه الديمقراطيين لعزل ترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مطار شرم الشيخ يحصل على الاعتماد الصحي من المجلس الدولي للمطارات

Print
مطار شرم الشيخ يحصل على الاعتماد الصحي من المجلس الدولي للمطارات مطار شرم الشيخ يحصل على الاعتماد الصحي من المجلس الدولي للمطارات

مصراوي Masrawy

02:53 م السبت 09 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

أعلن المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا عن قائمة المطارات الـ21، المعتمدة صحيًّا في قارة إفريقيا، وجاء مطار شرم الشيخ الدولي في صدارة تلك المطارات، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA)، الذي أطلقه المجلس الدولي للمطارات من أجل سفر آمن في ظل جائحة كورونا.

وقالت الشركة القابضة، في بيان لها اليوم السبت: يوفر برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) تقييماً لمدى توافق تدابير المطارات الصحية مع إرشادات ACI Aviation Business Restart and Recovery، وتوصيات فريق عمل ICAO لاستعادة الطيران (CART)، جنبًا إلى جنب مع أفضل الممارسات المهنية لتلك المطارات.

ومن جانبه، صرح المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن جميع المطارات المصرية منذ إعادة التشغيل تلتزم بأعلى إجراءات الصحة والسلامة.

وقال محروس إن هناك تعاونًا وتنسيقًا دائمًا بين الشركة القابضة والشركات التابعة والإدارات المختلفة؛ من أجل ضمان سلامة وصحة العاملين والركاب.

وتابع رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأن نجاح مطار شرم الشيخ في اجتياز هذا البرنامج يثبت التزام المطار بكل إجراءات السلامة بطريقة ثابتة وقابلة للقياس؛ مما يعزز الاعتراف بالتميز المهني للمطار في الحفاظ علي مرافق صحية آمنة.

ونوه محروس بقام البرنامج بمراجعة تطهير كل مناطق وعمليات الركاب؛ بما في ذلك الوصول إلى المطار ومناطق تسجيل الوصول إلى المحطة، ومناطق تسجيل الوصول، والفحص الأمني، وبوابات الصعود إلى الطائرة، والصالات، وأماكن الأغذية والمشروبات، ومعدات البوابة؛ مثل جسور الصعود إلى الطائرة، والسلالم المتحركة والمصاعد، ومناطق ومرافق مراقبة الحدود (بالتعاون مع السلطات) ومنطقة استلام الأمتعة ومخرج الوصول.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصطفى بكري: مصر لن تكون عزبة لحزب سياسي

مصطفى بكري: مصر لن تكون عزبة لحزب سياسي

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

شبكة عيون الإخبارية