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مدبولي يتفقد تنفيذ 20 ألف وحدة إسكان اجتماعي وبديل عشوائيات بالعبور الجديدة

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مدبولي يتفقد تنفيذ 20 ألف وحدة إسكان اجتماعي وبديل عشوائيات بالعبور الجديدة مدبولي يتفقد تنفيذ 20 ألف وحدة إسكان اجتماعي وبديل عشوائيات بالعبور الجديدة

مصراوي Masrawy

02:41 م السبت 09 يناير 2021

كتب- محمد سامي:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم في تفقد مشروعات الإسكان لأهالي المناطق العشوائية، حيث تفقد ومرافقوه أعمال تنفيذ مشروع سكني بديل للعشوائيات، بالحي 24 بمدينة العبور الجديدة من خلال زيارة إلى الموقع.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول المشروع، حيث أشار إلى أنه تم البدء في تنفيذه قبل شهرين، ويتضمن تنفيذ 96 عمارة، تضم 3360 وحدة سكنية، و96 وحدة إدارية، و96 محلا تجاريا، ويقام المشروع على مساحة 62.30 فدان.

ووجه رئيس الوزراء بالعمل ليل نهار لتنفيذ هذا المشروع في التوقيت المحدد، حيث كلف وزير الإسكان القائمين على التنفيذ بالانتهاء من العمارات المقرر بناؤها في نهاية هذا العام، لتكون جاهزة لتوفير مسكن لائق للأهالي في المناطق العشوائية.

وخلال تواجده بمدينة العبور الجديدة، تفقد رئيس الوزراء إحدى مراحل مشروع وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث أكد وزير الإسكان أن المشروع يتضمن تنفيذ نحو 732 عمارة، بواقع 17568 وحدة سكنية.

وتفقد رئيس الوزراء نموذج إحدى الوحدات السكنية المؤثثة بالكامل، وأشاد بجودة الأعمال المنفذة، ووجه بسرعة استكمال الأعمال المتبقية.

وتمت الإشارة خلال الجولة إلى أن مدينة العبور الجديدة تشهد تنفيذ 859 عمارة إسكان اجتماعي، بواقع 195 ألفا و248 وحدة سكنية، ومنطقة مركزية للخدمات.

وكلف مدبولي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتشغيل عدد من المباني الخدمية التي تم تنفيذها لسكان المدينة، مؤكدا على أنه ستتم المتابعة مع الجهات المعنية.

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