بطول 7.5 كم.. نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ وصلة رابطة بين كوبري فوة ومحور الليثي بدمنهور

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 2679 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية الأراضي الواقعة بطريق الوصلة الحرة لربط كوبري فوة على النيل حتى محور الليثي بدمنهور.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يعتبر من أعمال المنفعة العامة المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وصلة حرة لربط كوبري فوة على النيل حتى محور الليثي بدمنهور على الطريق الزراعي بطول 7.5 كم من إجمالي طول الوصلة البالغ 16 كم نطاق محافظة البحيرة.

ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري، على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه والواقعة في محافظة البحيرة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين.