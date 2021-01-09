وقف طعن مسئول متهم بمخالفات في مناقصة مستلزمات قسم العظام

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بوقف طعن مسئول يعمل بوظيفة مدير تنفيذي لمستشفيات احدي الجامعات جزائياً لمدة شهر، علي قرار مجازاته بعقوبة اللوم، لوجود مخالفات في مناقصة شراء مستلزمات قسم العظام ، وأوقفت المحكمة الطعن كعقاب للطاعن لعدم تنفيذه ما أمرت به المحكمة من طلبات بعد أن كلفته بالرد والتعقيب علي ما ذكرته الجامعة ولكنه تقاعس.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأقام الطعن المدير التنفيذي المذكور، وذكر ومنذ تعيينه في هذا المنصب من ثلاثة أعوام يؤدي عمله بكفاءة واخلاص وبكل حيطة ودقة وامانة، إلا انه فوجئ بصدور قرار رئيس الجامعة في يناير 2020 بمجازاته بعقوبة اللوم، لما نسب اليه من الادعاء بوجود كشط وتزوير في بعض محاضر الجلسات الخاصة بالمناقصة المتعلقة بشراء مستلزمات قسم العظام، فتظلم الطاعن من هذا القرار، وتقدم بطلب الي لجنة التوفيق في بعض المنازعات .