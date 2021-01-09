محافظ أسوان: "1185 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية لتعويضات النوبيين"

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أسوان – إيهاب عمران:

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، خلال المؤتمر الذى عُقد اليوم السبت بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بخصوص تعويضات النوبيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة وعدت أهالى النوبة وأوفت بوعدها، مؤكدا أن المحافظة ستعمل على تقديم كافة الدعم والتسهيل على المواطنين مع بدء عمل اللجان الفرعية لصرف المرحلة الثانية من تعويضات النوبيين ، اعتبارا من يوم الأحد 17 يناير الجارى.

وعرض اللواء أشرف عطية الخطوات الخاصة لتعويضات المرحلة الثانية، والتى تشمل إتاحة عدد (1185) وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشقة مكونة من ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ، مساحتها (90) مترًا مربعًا، كاملة التشطيب الداخلي والخارجي، وأن الوحدات المتاحة للتعويض كائنة غب (12) محافظة هي (القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان).

وأعلن عطية عن توافر مساحات كافية من الأراضي القابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي بأسوان، وأن الأراضى جاهزة للزراعة فور استلامها حيث جرى حفر آبار بها، وتوفير مضخات مياه تعمل بالطاقة الشمسية لها، وبناء غرف للتحكم فيها. هذا إلى جانب طباعة عدد (1550) نسخة من الدليل الإرشادي الخاص بالوحدات السكنية، وعدد (2000) نسخة من الدليل الإرشادي الخاص بالأراضي القابلة للزراعة، وكذا طباعة عدد كاف من المطويات نماذج طلبات تملك الأراضي المقامة عليها مساكن وطلبات تقرير حق انتفاع وأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكن.

واختم اللواء محافظ أسوان أن المحافظة قامت بتوفير 16 لجنة فرعية منتشرة بمدن ومراكز محافظة أسوان، وجرى دعمها بالموظفين المدربين لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المواطنين المستحقين للتعويض، مقررًا أن هذه اللجان ستعمل يومًا من الأحد حتى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثالثة مساءً خلال المدة المقررة لفتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة.