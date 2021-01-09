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14 مارس.. الحكم على 4 متهمين في قضية "خلية داعش بولاق"

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14 مارس.. الحكم على 4 متهمين في قضية "خلية داعش بولاق" 14 مارس.. الحكم على 4 متهمين في قضية "خلية داعش بولاق"

مصراوي Masrawy

02:18 م السبت 09 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، تأجيل نظر محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية داعش بولاق الدكرور"، لجلسة 14 يناير مارس، للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت وسعد الدين سرحان.

وتضم القضية رقم 4547 لسنة 2020 جنايات أمن دولة بولاق، والمقيدة رقم 172 لسنة 2020 أمن دولة المتهمين السيد محمد عبيد، هيثم محمد عبيد، أحمد عبد الغنى، أحمد مصباح قنديل.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء، أسس المتهم الأول السيد محمد عبيد جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، ووجه لباقي المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تدريبات عسكرية.

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