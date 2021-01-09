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للمرافعة.. تأجيل محاكمة أحمد بسام زكي بتهمة هتك عرض 3 فتيات لـ 7 فبراير

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للمرافعة.. تأجيل محاكمة أحمد بسام زكي بتهمة هتك عرض 3 فتيات لـ 7 فبراير للمرافعة.. تأجيل محاكمة أحمد بسام زكي بتهمة هتك عرض 3 فتيات لـ 7 فبراير

مصراوي Masrawy

02:17 م السبت 09 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 8 المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل محاكمة أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا، وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والتحرش بعدد من الفتيات، لجلسة 7 فبراير للمرافعة.

كان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمر بإحالة المتهم "أحمد بسام زكي" إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

ونسبت النيابة للمتهم أيضا تحرشه باثنتين من الفتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وكانت "النيابة العامة" أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات «النيابة العامة»، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير "مصلحة الطب الشرعي" من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.

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