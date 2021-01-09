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"خطفه في مستودع".. استلام قضية "طفل أكتوبر" لمحاكمة قاتله

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"خطفه في مستودع".. استلام قضية "طفل أكتوبر" لمحاكمة قاتله "خطفه في مستودع".. استلام قضية "طفل أكتوبر" لمحاكمة قاتله

مصراوي Masrawy

02:09 م السبت 09 يناير 2021

كتب- طارق سمير:

تسلمت محكمة استئناف القاهرة، قضية ملف اتهام عاطل بقتل طفل أجنبي الجنسية، بسبب خلافات مع والده في أكتوبر".

من المقرر أن تحدد المحكمة جلسة محاكمة متهمة أمام إحدى دوائر جنايات الجيزة، لبدء المحاكمة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أنه في يوم 29 أكتوبر، بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، قتل المتهم "م.ص"، 52 سنة "بدون عمل، الطفل "م.ح"، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النيبة على إزهاق روحه، انتقاما من والده، إن لم يؤدى إليه ماله لضلوعه في الاستيلاء على بعض من ثروته، بالتحايل عليه مع آخر، بأن أعد لذلك الغرض سلاح جريمته "سكين".

وأشارت التحقيقات أن المتهم وخبأ الطفل نحو شهر بمستودعه، وما أن امتنع والد المجني عليه مجددا من أداء ما يطالبه به، حتى قصد بسلاحه صغيره، وسدد إليه عدة طعنات، قاسيات بالصدر، وأرده قتيلا.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني بعد تنفيذ جريمته وقدمته للنيابة العامة للتحقيق، ومن ثم أحيل للمحاكمة.

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