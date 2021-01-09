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بالأسماء والمناطق.. نزع ملكية العقارات المتعارضة مع محور السادات "ترسا سابقا"

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بالأسماء والمناطق.. نزع ملكية العقارات المتعارضة مع محور السادات "ترسا سابقا" بالأسماء والمناطق.. نزع ملكية العقارات المتعارضة مع محور السادات "ترسا سابقا"

مصراوي Masrawy

02:06 م السبت 09 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2651 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مشروع محور محمد أنور السادات "ترسا سابقا" بمحافظة الجيزة.

ونص القرار على أنه: يعتبر من أعمال المنفعة العامة استكمال تنفيذ مشروع نزع ملكية العقارات اللازمة لتوسعة شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) الصادر به قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1344 لسنة 2019 و1499 لسنة 2020 المشار إليهما وذلك في الجزء الخاص بقطاع الأربعين (المسافة من شارع ترعة شرقا حتى شارع ترعة المنصورية غربا)، وكذا العقار الكائن ناصية شارع امتداد ترسا (شارع الأربعين)، من شارع اللبيني الهرم.

كما نصت المادة الثانية على أنه يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وملاكها الظاهرين.

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