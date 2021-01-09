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"التعليم" تعلن مواعيد حصص الأسبوع الأخير من الدارسة على قناة "مدرستنا"

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"التعليم" تعلن مواعيد حصص الأسبوع الأخير من الدارسة على قناة "مدرستنا" "التعليم" تعلن مواعيد حصص الأسبوع الأخير من الدارسة على قناة "مدرستنا"

مصراوي Masrawy

02:03 م السبت 09 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول الأسبوع الثالث عشر، الذي من المقرر أن يكون الأسبوع الأخير للدراسة قبل بدء حصص المراجعة، لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية "المواد داخل المجموع"، من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية "مدرستنا"، في الفترة من يوم الأحد 10 يناير حتى السبت 16 يناير 2021.

وأضافت الوزارة عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك أن تردد القناة : ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦

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