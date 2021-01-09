الطائفة الإنجيلية تنعي الأسقف منير حكيم رئيس مجمع كنائس نهضة القداسة الأسبق

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

نعت الطائف الإنجيلية في مصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، الأسقف منير حكيم، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة الأسبق، بعد وفاته أمس الجمعة.

وقالت رئاسة الطائفة في بيان لها: "بمزيدٍ من الحزنِ تودع الطائفةُ الإنجيلية في مصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الفاضل جناب الأسقف منير حكيم، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة الأسبق، الذي انتقل أمس الجمعة".

ونعى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، جناب الأسقف منير حكيم، الواعظ القدير وخادم الرب، الذي قدم حياته مثال الراعي المخلص والمحب لشعبه.

واختتم القس أندريه زكي قائلاً: "نشكر الله لأجل حياته وخدمته المثمرة، ونصلي أن يمنح الله التعزية لكل أسرته وأحبائه ولشعب الكنيسة".