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الصحفيين تعلن موعد فتح باب التقدم للجنتي المشتغلين و"تحت التمرين"

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الصحفيين تعلن موعد فتح باب التقدم للجنتي المشتغلين و"تحت التمرين" الصحفيين تعلن موعد فتح باب التقدم للجنتي المشتغلين و"تحت التمرين"

مصراوي Masrawy

01:53 م السبت 09 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، فتح باب التقدم للجنة المشتغلين للزملاء المستحقين قانونا الانتقال للمشتغلين من الأحد ١٧ يناير الحالى إلى ٢٣ يناير.

كما قررت اللجنة فتح باب التقديم للجنة تحت التمرين الجديدة من الأحد ٣١ يناير إلى ١٥ فبراير المقبل، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية خلال تقديم الأوراق.

وقال خالد ميري، رئيس اللجنة، إنه فيما يخص موعد انعقاد اللجنة، فعلى الصحفيين المتقدمين، تقديم أوراقهم أولا ثم يتم تحديد المواعيد فورا. ​

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