العثور على حطام شمالي جاكرتا يُعتقد أنه للطائرة الإندونيسية المفقودة

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مصراوي Masrawy

وكالات:

عُثِر على أجزاء حطام شمالي جاكرتا، يُعتقد أنها من طائرة الركاب الإندونيسية التابعة لخطوط "سريويجايا"، التي انقطع الاتصال بها بعد إقلاعها من مطار جاكرتا في وقت سابق، السبت، حسبما ذكرت تقارير محلية.

وقالت أديتا إيراواتى، متحدثة باسم وزارة النقل الإندونيسية، إن الطائرة، وهى من طراز بوينج 737-500، كانت في طريقها إلى بونتياناك في جزيرة بورنيو عندما تم فقدان الاتصال بها.

وأضافت أديتا "يتم التحقيق بشأن الحادث، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للبحث والإنقاذ واللجنة الوطنية لسلامة النقل".

وذكرت قناة "مترو تي في" الإندونيسية التلفزيونية، أن الطائرة كانت تقل 56 راكبا، من بينهم 7 أطفال وطاقم مكون من 6أفراد.

فيما أفاد حساب تطبيق "فلايت رادار" عبر تويتر، بتلقيه تقارير عن فقدان الاتصال بطائرة ركاب تابعة لشركة سريويجايا بعد إقلاعها من جاكرتا في إندونيسيا.

وغرّد: "تلقينا للتو تقارير عن فقدان طائرة من طراز بوينج 737-500 في إندونيسيا"، مُضيفًا: "نأمل في الحصول على معلومات جديدة قريبا".