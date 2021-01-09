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ترد على شائعة إجراء امتحانات تحريرية لطلاب الصف الأول حتى الثالث الابتدائي

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الحكومة ترد على شائعة إجراء امتحانات تحريرية لطلاب الصف الأول حتى الثالث الابتدائي ترد على شائعة إجراء امتحانات تحريرية لطلاب الصف الأول حتى الثالث الابتدائي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن صدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، وذلك بعد التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي، باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، دون إجراء أي امتحانات، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها "الشفهية - التحريرية - المهارية"، وبناءً على أسلوب الأداء المتدرج.

وطالب المركز الإعلامي، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

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