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الجمارك تستقبل القادمين عبر منفذ سلوى

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الجمارك السعودية تستقبل القادمين عبر منفذ سلوى الجمارك تستقبل القادمين عبر منفذ سلوى
وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية المتبعة في جميع المنافذ

الجمارك السعودية تستقبل القادمين عبر منفذ سلوى

بدأت الجمارك في منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر الشقيقة أعمالها في المنفذ، حيث استقبل المنفذ صباح اليوم عددًا من القادمين مع بدء افتتاحه، وتم إنهاء الإجراءات الجمركية، وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية المتبعة في جميع المنافذ.
وكانت الجمارك السعودية قد بدأت بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية العاملة بالمنفذ فور إعلان الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة بتهيئة وتجهيز المنفذ من جميع الجوانب الفنية والتشغيلية وإكمال جميع الاستعدادات والخدمات، إلى جانب التأكد من توافر جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة التي تُحقق تقديم خدمات جمركية متميزة لجميع العابرين من خلاله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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