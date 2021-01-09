صور.. ضبط مركز دروس خصوصية ومخزن أدوية مخالف في شبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع أجهزة الأمن بالمحافظة، والتفتيش الصيدلي، حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية، ومخازن الأدوية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

شارك في الحملة، الدكتور مجدي البكري، وإيهاب مهدي نائبي رئيس الحي، وفريق المتابعة الميدانية، و دكتور ناهد مدير التفتيش الصيدلي، وقوة من قسم أول شبرا.

أسفرت الحملة عن ضبط مركز للدروس الخصوصية بجمعية التقوى بجوار كوبري عرابي، وجرى تطبيق الغرامة الفورية وغلق السنتر، وكذلك ضبط مخزن أدوية تابع للجمعية بدون ترخيص وحيازة أدوية تأمين صحي ومنتهية الصلاحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة التفتيش الصيدلي.

كما جرى المرور علي المقاهي، وجرى ضبط أربع مقاهي تقدم الشيشة، وجرى مصادرة جميع الشيش والكراسي، وعمل محاضر للمخالفات، حيث جرى ضبط 70 شيشة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.