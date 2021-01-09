بسبب الشبورة.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية(صور)

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب :

أصيب 8 أشخاص بكدمات، وجروح، متفرقة بأنحاء الجسد،صباح اليوم السبت، فى حادث تصادم بين عدة سيارات بسبب الشبورة المائية،أعلى الطريق الإقليمى بالقرب من نزلة "مصر - الإسماعيلية" الصحراوي بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوصول 8 أشخاص إلى مستشفى بلبيس المركزى مصابين بكسور وكدمات، وجروح متفرقة بالجسد، وذلك على خلفية وقوع تصادم بين عدة بطريق مصر إسماعيلية الصحراوى، اتجاه الطريق الاقليمى، بسبب الشبورة.

جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة.