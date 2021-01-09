صور.. تفعيل مبادرة "مهنتك مستقبلك" في جنوب سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى اللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، يرافقه أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة جاهزية وحدة التدريب المتنقلة لتدريب الشباب على مهن الخياطة والكهرباء والسباكة، التي أطلقتها وزارة القوى العاملة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد السكرتير العام المساعد، على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالراغبين في التدريب، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم .

وطالب باستهداف أكبر عدد من أبناء المحافظة في التدريب، ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة لتحسين دخلهم القومي.

وأشاد السكرتير العام المساعد بمبادرة رئيس الجمهورية لتدريب الشباب على الحرف المختلفة، لكونها تساعد الشباب وتؤهلهم لإقامة مشروعات متناهية الصغر، وتوفير فرص عمل لهم ولغيرهم من الشباب .

ومن جانبه أوضح أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، أنه جرى تثبيت وحدة التدريب المتنقلة بمنطقة توشكى التابعة مدينة الطور، لتدريب الراغبين في التدريب على مهنة التفصيل والخياطة لمدة شهر، بمعدل 150 ساعة للدورة الواحدة، ومهنتي السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة أسبوعين، بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة.

وقال مدير مديرية القوى العاملة، إن من أهم شروط الالتحاق بالدورة التدريبية، أن يجيد المتدرب القراءة والكتابة، وألا يقل سنه عن 18 عامًا، والتوجه إلى مقر الوحدة المتنقلة بمنطقة توشكى لتسجيل بياناتهم.

وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة قد خصصت لينك على موقعها يمكن من خلاله التسجيل في الدورات التدريبية تسهيلًا على الشباب، ويجري خلاله تسجيل البيانات الشخصية، والعنوان والمؤهل الدراسي، والرقم القومي، واختيار المهنة التي يرغب المتدرب في التدريب عليها.

وأكد أن مختصون من وزارة القوى العاملة والمديرية سيقومون بإجراء اختبارات التوجيه المهني للراغبين قبل كل دورة تدريبية، وتوقيع الكشف الطبي على المتدربين، والتأمين على المتدربين ضد الإصابات، وفى نهاية كل دورة تدريبية سيحصل الثلاثة الأوائل على ماكينة خياطة لكل متدربة، وشنطة عدة في مهن السباكة والتركيبات الكهربائية.