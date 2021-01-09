العثور على جثة ربة منزل مذبوحة على الطريق في قليوب

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل مقتولة على طريق بين قريتي عرب جلال وصنافير بقليوب، وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب العام.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من مأمور مركز قليوب يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل مذبوحة وملقاة على جانب الطرق وسط الزراعات بين قريتي عرب جلال وصنافير دائرة المركز.

انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، والمقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب، لمناظرة الجثة، وتبين أنها لربة منزل، وبها ذبح من الرقبة، وترتدي ملابسها كاملة، ولم يعثر معها على أوراق تثبت شخصيتها، وجاري تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.