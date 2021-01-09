مات بعد 10 دقائق حزنا عليها.. أهالي المحلة يشيعون جثماني زوج وشريكه حياته -صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الغربية - مروة شاهين:

شيع أهالي منطقة الترعة بالمحلة الكبرى جثمان زوج وزوجته اايومالخميس، وذلك عقب وفاتهما أمس الجمعة، في منطقة الترعة بالمحلة الكبرى، حيث جاءت وفاة الزوج حزنا على فراق زوجته بعد وفاتها بـ10 دقائق عقب دخوله غرفة النوم الخاصة بهما أثناء محاولته لإيقاظ زوجته من النوم والاطمئنان على حالتها الصحية.

وقال الجيران أن الزوجة كانت مريضة منذ 5 أشهر بأمراض القلب والسكر وحدثت لها مضاعفات صحية وتم بتر أحد قدميها وبدأت الحالة الصحية تدهور حتى أصيبت القدم الأخرى ووجه الأطباء ببترها خلال أيام.

وأضاف الجيران أن الزوجة تدهورت حالتها الصحية وفى تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، دخل الزوج ويدعى " محمد . ا" ا " ويبلغ من العمر 77 عاما للاطمئنان علي زوجته " سونة .م . ا " وشهرتها أم نجلاء وتبلغ من العمر 72 عاما، على فراش الزوجية وحاول إيقاظها من النوم لكنه وجدها فارقت الحياة.

وتابعوا: عقب التأكد من وفاة زوجته دخل في نوبة بكاء وأصيب بمرحلة من الانهيار وفقد أعصابه ثم فارق الحياة على الأرض بعد 10 دقائق من وفاة زوجته حزنا على رفيقة حياته، إذ قتله الحزن.

وكشف الجيران أن الزوجة لديها من الأبناء ثلاثة أكبرهم يبلغ من العمر 47 عاما وأصفرهم 40 عاما، ومن المقرر تشيع الجثمان عقب صلاة الظهر في مدافن الأسرة.