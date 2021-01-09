أخبار عاجلة

بعد اقتحام مبنى الكابيتول.. نواب أمريكيون يعلنون إصابتهم بكورونا -
بعد دهس طفل بالعارضة.. "سبق" تستعرض 5 مبررات لإنشاء المطبات الصناعية -
زعيم الجمهوريين بالشيوخ: راضٍ عن توجُّه الديمقراطيين لعزل ترامب -
إثيوبيا تحذر السودان من الحشد العسكري على الحدود: للصبر حدود -
"المعلمي" يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة -
البرتغال تسجل 7259 إصابة جديدة بكورونا و155 حالة وفاة -
"العضاض": "القرضاوي" أول من أطلق لقب "الصحوة" على السلفية السعودية -
نائب الرئيس الأمريكي: عصرنا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس -
فرنسا تسجل 19753 إصابة جديدة بـ"كورونا" و362 حالة وفاة -
الأوقاف: تكليف الشال بتسيير أعمال الوكيل الدائم للوزارة​ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تقارير فرنسية: إصابة زوجة ماكرون بكورونا في نفس يوم شفائه

Print
تقارير فرنسية: إصابة زوجة ماكرون بكورونا في نفس يوم شفائه تقارير فرنسية: إصابة زوجة ماكرون بكورونا في نفس يوم شفائه

مصراوي Masrawy

01:35 م السبت 09 يناير 2021

لندن- أ ش أ:

كشفت وسائل إعلام فرنسية، عن إصابة بريدجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدوى المستجد، وذلك في نفس اليوم الذي أُعلن فيه شفاء الرئيس ماكرون، لكنها استعادت نشاطها بعد شفائها وإثبات سلبية التحاليل.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن تقارير فرنسية، أن اختبار فيروس كورونا للسيدة الأولى كان إيجابيا يوم 24 ديسمبر الماضي لكن لم تظهر عليها أعراض شديدة، ثم أجرت اختبارين آخرين يومي 30 و31 ديسمبر وكانت النتيجة سلبية.

كان الرئيس الفرنسي أصيب بعدوى فيروس كورونا يوم 14 ديسمبر الماضي، وعزل نفسه حتى أعلن مكتبه شفاءه وسلبية التحاليل يوم 24 ديسمبر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصطفى بكري: مصر لن تكون عزبة لحزب سياسي

مصطفى بكري: مصر لن تكون عزبة لحزب سياسي

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

ميركل تحذر بشدة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا

ميركل تحذر بشدة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية