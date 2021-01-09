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صور.. غلق وتشميع سنتر دروس خصوصية في الشرقية

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صور.. غلق وتشميع سنتر دروس خصوصية في الشرقية صور.. غلق وتشميع سنتر دروس خصوصية في الشرقية

مصراوي Masrawy

01:09 م السبت 09 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جرى غلق وتشميع سنتر دروس مخالف بمنطقة "فيلادل الجامعة" بنطاق حي ثان الزقازيق؛ لمخالفة الإجراءات الوقائية لمواجهة المستجد.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية برئاسة حي ثان الزقازيق، شنت حملة تفتيشية لمراجعة مدى التزام أصحاب مراكز الدروس الخصوصية بغلقها لمنع انتشار الفيروس.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع سنتر مخالف بمنطقة فيلل الجامعة، وجرى تفرقة الطلاب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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