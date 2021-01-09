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بعد اقتحام مبنى الكابيتول.. نواب أمريكيون يعلنون إصابتهم بكورونا
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:59 صباحاً
بعد دهس طفل بالعارضة.. "سبق" تستعرض 5 مبررات لإنشاء المطبات الصناعية
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:59 صباحاً
زعيم الجمهوريين بالشيوخ: راضٍ عن توجُّه الديمقراطيين لعزل ترامب
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:59 صباحاً
إثيوبيا تحذر السودان من الحشد العسكري على الحدود: للصبر حدود
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:59 صباحاً
"المعلمي" يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:59 صباحاً
البرتغال تسجل 7259 إصابة جديدة بكورونا و155 حالة وفاة
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:59 صباحاً
"العضاض": "القرضاوي" أول من أطلق لقب "الصحوة" على السلفية السعودية
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:59 صباحاً
نائب الرئيس الأمريكي: عصرنا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:59 صباحاً
فرنسا تسجل 19753 إصابة جديدة بـ"كورونا" و362 حالة وفاة
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:59 صباحاً
الأوقاف: تكليف الشال بتسيير أعمال الوكيل الدائم للوزارة
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:57 صباحاً
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الأخبار - فرنسا تكتشف سلالة متحورة من كورونا غير السلالة البريطانية
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DMC
السبت 09 يناير 2021 01:17 مساءً
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