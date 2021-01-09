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بسبب الثلوج.. تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد مع بيلباو المقررة اليوم

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بسبب الثلوج.. تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد مع بيلباو المقررة اليوم بسبب الثلوج.. تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد مع بيلباو المقررة اليوم
رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني: سنحدّد موعداً جديداً في وقت لاحق

بسبب الثلوج.. تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد مع بيلباو المقررة اليوم

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في بيان، أن المباراة المقررة اليوم السبت بين أتلتيكو مدريد وضيفه أتلتيك بيلباو تأجلت إلى موعدٍ لاحقٍ بسبب تأثيرات عاصفة ثلجية تتعرّض لها إسبانيا.

وقالت الرابطة إنها اتخذت قرار التأجيل "بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي سبّبته العاصفة في أجزاءٍ كبيرة من شبه الجزيرة.. والتأثير المؤكّد للعاصفة على الملعب"، وأشارت الرابطة إلى أنها ستحدّد موعداً جديداً للمباراة في وقتٍ لاحق.

وقال بيلباو، أمس الجمعة، إن الطائرة التي كانت تقل الفريق لم تتمكّن من الهبوط في العاصمة واضطرت إلى العودة.

وبسبب الثلوج الكثيفة نتيجة العاصفة فيلومينا، أُغلق كثيرٌ من الطرق، أمس الجمعة، كما أُغلق مطار العاصمة مدريد أيضاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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