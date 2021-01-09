4 وزراء يختارهم الرئيس في هذه الحالة.. ما آلية التعديل الوزاري في الدستور؟

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال النائب مصطفى بكري، إنه من المرتقب إجراء تعديل وزاري قريب من خلال خروج مجموعة من الوزراء من الحكومة الحالية.

وأوضح بكري: "التعديل سيكون خلال أيام بعد انعقاد أول جلسة من جلسات مجلس النواب الجديد".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد دعا مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل لتنطلق الجلسة الافتتاحية للمجلس والتي يرأسها أكبر الأعضاء سنا لحين انتخاب الرئيس والوكيلين.

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وينظم الدستور آلية التعديلات الحكومية وطريقة عرضها على مجلس النواب، من خلال المادتين 146 و234 وفقا للتالي:

مادة (146)

يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً.

وفي حال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

مادة (234)

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

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