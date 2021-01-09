توصيل الغاز للمنطقة الصناعية في أبوزنيمة.. وإنشاء 5 محطات جديدة في جنوب سيناء

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة غازتك وافق على توصيل الغاز الطبيعي إلى المدينة الصناعية بمدينة أبوزنيمة، وذلك عن طريق محطات أو سيارات خاصة، ما يزيد من فرص الاستثمار بالمنطقة.

وقال محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم السبت، أن هناك خطة تهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمدينة الطور، وهو مطلب شعبي للمواطنين، وقد وضع هذا المطلق ضمن خطة تطوير المدينة الجاري تنفيذ المرحلة الثانية منها.

وأشار المحافظ إلى أنه جاري إقامة خمس محطات بمدن شرم الشيخ والطور، لتقديم خدمة الغاز الطبيعي للسيارات وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وجرى بالفعل افتتاح محطة تمويل السيارات بالغاز الطبيعي بشرم الشيخ، وتعمل بطاقة 1500 متر مكعب في الساعة، لتموين 1500 سيارة يوميًا، وتتميز باستخدام النموذج المتطور لموزعات الغاز المعلقة في محطات الشحن، بهدف توفير مساحات إضافية في منطقة التموين ، فضلاً عن زيادة معدلات الأمان وتطور أطقم تحويل السيارات المناسبة لمختلف أنواع السيارات الحديثة.

كما يجري إنشاء محطة أخرى بمنطقة السوق التجاري القديم، وجاري تطوير محطة منطقة الهضبة لتمويل السيارات بالغاز الطبيعي، من خلال تزويدها بـ4 "تنكات"، وتجهيزها لتحويل السيارات للعمل بالغاز.