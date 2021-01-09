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كسر في خط مياه "حوض 18" الرئيسي بالأقصر.. والمحافظ يتدخل

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كسر في خط مياه "حوض 18" الرئيسي بالأقصر.. والمحافظ يتدخل كسر في خط مياه "حوض 18" الرئيسي بالأقصر.. والمحافظ يتدخل

مصراوي Masrawy

12:52 م السبت 09 يناير 2021

الأقصر- محمد محروس:

أعلنت غرفة عمليات محافظة الأقصر، صباح اليوم السبت، عن تلقيها إخطارا يفيد بانقطاع المياه عن منطقة حوض 18 بمدينة الأقصر، لوجود كسر بخط المياه الرئيسي بالمنطقة.

من جانبه كلف محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، كلا من العميد يحيى أبوزيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، واللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بسرعة التنسيق واتخاذ اللازم نحو إصلاح العطل وعودة خدمة المياه للمواطنين بالمنطقة.

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