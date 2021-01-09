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حماية الطفل بجنوب سيناء: بإنشاء دار رعاية في مدينة الطور

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حماية الطفل بجنوب سيناء: بإنشاء دار رعاية في مدينة الطور حماية الطفل بجنوب سيناء: بإنشاء دار رعاية في مدينة الطور

مصراوي Masrawy

12:50 م السبت 09 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

قالت أميمة إبراهيم مقرر عام اللجنة العامة لحماية الطفل بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى زيارة عدد وحدات الطفل الفرعية بمدن خليج العقبة وتضم مدن "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين"، وجرى تشكيل لجنة لزيارة ومتابعة هذه الوحدات، لرصد المشاكل التي تواجهها.

وأكدت مقرر لجنة حماية الطفل، أن اللجنة تقوم بإخطار الجهات المختصة حال ورود بلاغات من الأطفال الذين يتعرضون لتعذيب أو إهمال، إضافة إلى أنه يجري التواصل مع المواطنين لتوعية الأسر بضرورة الاهتمام بالطفل والحفاظ على حقوقه وعدم التعدي عليه.

وأوضحت أن من أهم توصيات اللجنة عقب انتهاء الزيارات التي قامت بها بمدن الخليج، هو إنشاء دار لرعاية الأطفال بمدينة الطور، تلبية لرغبات واحتياجات الأطفال بالقرى والتجمعات البدوية التابعة لمدينة سانت كاترين، على أن تتولى إدارة الدار إحدى الجمعيات النشيطة مجتمعيًا.

وأشارت مقرر عام لجنة حماية الطفل إلى أنه جرى عرض هذه التوصيات على المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء ورئيس اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ هذه التوصيات، خاصة أن جنوب سيناء لا يوجد بها سوى دار رعاية للأطفال واحدة مؤقتة، وتابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وهي خاصة بالأطفال المتهمين في قضايا، والأطفال بلا ماوي، ويجرى نقل الأطفال بعد فترة إلى دور الرعاية في السويس أو القاهرة.

وطالبت أميمة إبراهيم مقرر عام اللجنة العامة لحماية الطفل، بتعديلات قانونية من أجل حماية الطفل، أهمها إصدار قانون يمنع سفر الطفل في نزاع، إلا بموافقة كتابية موثقة من المحكمة من الأب والأم، وتعديل سن الطفل، إما أن يكون حتى 16 سنة وهو سن استخراج بطاقة الرقم القومي، أو من 18 سنة أو حتى 21 سنة السن الذي يتسلم فيه ميراثه، وفي حالة تحديد السن يبدأ منه ممارسة أهليته لاستخراج رقم قومي والزواج ورخصة السيارة واستلام ميراثه.

كما طالبت باستثناء قيد جميع المواليد عن زواج غير موثق دون انتظار توثيق الزواج، استنادًا على شهادة أقارب الأب والأم وتحليل الدم، لحفظ حق الطفل في التطعيمات، والحياة الكريمة، وعدم تحميله ذنب لم يقترفه.

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